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Espreso.tvОбществоВ РФ заявили, что достроят "Северный поток-2" несмотря на санкции США

В РФ заявили, что достроят "Северный поток-2" несмотря на санкции США


фото: nord-stream2
В дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG заявили о намерении завершить строительство газопровода "Северный поток-2" даже в случае введения против них американских санкций

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома.

В частности, о намерении продолжать строить газопровод сообщили около тысячи компаний из 25 стран мира, которые причастны к строительству "Северного потока-2".

В то же время в самой Nord Stream 2 AG отмечают, что детально проанализируют текст законопроекта, которым американские законодатели хотят наложить санкции против российского трубопровода.

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