В РФ заявили, что достроят "Северный поток-2" несмотря на санкции США
Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома.
В частности, о намерении продолжать строить газопровод сообщили около тысячи компаний из 25 стран мира, которые причастны к строительству "Северного потока-2".
В то же время в самой Nord Stream 2 AG отмечают, что детально проанализируют текст законопроекта, которым американские законодатели хотят наложить санкции против российского трубопровода.
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Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
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В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" . Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2" . В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
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США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
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Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ в Азовском море.
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В Минэнерго РФ заявили, что проложены уже более половины "Северного потока-2".
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Постпреды ЕС утвердили изменения в Газовую директиву, регулирующие Северный поток-2.
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