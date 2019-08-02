В РФ заявили, что достроят "Северный поток-2" несмотря на санкции США

2 августа, 2019, 11:44

В дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG заявили о намерении завершить строительство газопровода "Северный поток-2" даже в случае введения против них американских санкций

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома.

В частности, о намерении продолжать строить газопровод сообщили около тысячи компаний из 25 стран мира, которые причастны к строительству "Северного потока-2".

В то же время в самой Nord Stream 2 AG отмечают, что детально проанализируют текст законопроекта, которым американские законодатели хотят наложить санкции против российского трубопровода.