В Офисе президента обещают кредиты под 12% годовых уже в 2020 году

2 августа, 2019, 12:48

Заместитель председателя Офиса президента Украины Алексей Гончарук провел встречу с руководителями иностранных банков в Украине и считает, что кредитование бизнеса под 12-13% в гривне возможно уже в следующем году

Об этом он сообщил в Facebook.

"Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал он.