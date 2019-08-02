В Офисе президента обещают кредиты под 12% годовых уже в 2020 году
2 августа, 2019, 12:48
Заместитель председателя Офиса президента Украины Алексей Гончарук провел встречу с руководителями иностранных банков в Украине и считает, что кредитование бизнеса под 12-13% в гривне возможно уже в следующем году
Об этом он сообщил в Facebook.
"Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал он.
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