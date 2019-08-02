В Киеве во время обыска мужчина выпрыгнул с 10-го этажа
Об этом сообщает Нацполиция.
Отмечается, что санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу.
Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10-го этажа. От полученной травмы он погиб.
На месте происшествия работают сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.
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