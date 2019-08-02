В Киеве во время обыска мужчина выпрыгнул с 10-го этажа

2 августа, 2019, 12:19

Человек, в квартире которого во время обысков обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази, погиб после прыжка из окна

Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечается, что санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу.

Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10-го этажа. От полученной травмы он погиб.

На месте происшествия работают сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.