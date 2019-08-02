В Киеве до конца лета частично перекроют Южный мост
2 августа, 2019, 13:19
С 22:00 2 августа по 31 августа на эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Киевавтодор" продолжает ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. Как предупредили в коммунальной корпорации, с 22:00 2 августа по 31 августа будут продолжаться работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).
Во время работ будут ограничены для проезда 1,5 полосы движения.
После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.
Сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят этого года.
Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.
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