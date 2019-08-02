В Хорватии мужчина расстрелял семью своей бывшей жены: 6 погибших
2 августа, 2019, 10:41
6 человек, которые являются членами одной семьи, были расстреляны в столице Хорватии Загребе
Об этом пишет Agerpress.
Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в четверг, 1 августа. Мужчина ворвался в дом бывшей жены и расстрелял всех присутствующих.
Злоумышленник убил бывшую жену, ее нового мужа и четверых их детей.
Сейчас продолжаются поиски убийцы, которому удалось сбежать
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