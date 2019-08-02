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Espreso.tvОбществоВ Хорватии мужчина расстрелял семью своей бывшей жены: 6 погибших

В Хорватии мужчина расстрелял семью своей бывшей жены: 6 погибших

6 человек, которые являются членами одной семьи, были расстреляны в столице Хорватии Загребе

Об этом пишет Agerpress.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в четверг, 1 августа. Мужчина ворвался в дом бывшей жены и расстрелял всех присутствующих.

Злоумышленник убил бывшую жену, ее нового мужа и четверых их детей.

Сейчас продолжаются поиски убийцы, которому удалось сбежать

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