В Германии сириец зарубил мечом на улице мужчину
2 августа, 2019, 13:40
Двое мужчин в Штутгарте спорили на улице, после чего один из них достал меч и нанес несколько ударов
Об этом пишет Bild, пишет Европейская правда .
Отмечается, что жертва скончалась от полученных травм.
Местные СМИ сообщают, что нападавшим оказался 28-летний Исса Мохаммед. Он прибыл в Германию из Сирии в 2015 году. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.
Злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде, но позже его арестовали.
Мотивы нападения пока неизвестны.
Читайте также
-
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0