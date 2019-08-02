В Германии сириец зарубил мечом на улице мужчину

2 августа, 2019, 13:40

Двое мужчин в Штутгарте спорили на улице, после чего один из них достал меч и нанес несколько ударов

Об этом пишет Bild, пишет Европейская правда .

Отмечается, что жертва скончалась от полученных травм.

Местные СМИ сообщают, что нападавшим оказался 28-летний Исса Мохаммед. Он прибыл в Германию из Сирии в 2015 году. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде, но позже его арестовали.

Мотивы нападения пока неизвестны.