В Германии пенсионеры устроили вечеринку с дискотекой. Соседям пришлось вызвать полицию

2 августа, 2019, 11:00

На дискотеку престарелых в Дюссельдорфе собрались около 150 человек от 60 до 97 лет

Об этом пишет DW.

Когда гостям мероприятия стало слишком жарко, ди-джей решил открыть двери клуба. Так танцы под хиты 1950-х закончились приездом сотрудников службы правопорядка: жители соседних домов пожаловались на шум.

"Вообще-то это не смешно. В самый разгар веселья пенсионеров в дверях появились люди в форме. Пришлось сделать тише и завершить танцы через 10 минут", - рассказал диджей Тео Фитсос.

Несмотря на приезд правоохранителей, следующую дискотеку планируют провести в октябре.

В некоторых домах престарелых в Германии не только устраивают дискотеки, но и прописывают пожилым людям алкоголь. Для жителей специального отделения пиво и вино хранят в кладовой на замке - под строгим контролем медперсонала.