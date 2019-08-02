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Espreso.tvОбществоВ Бангкоке прогремели 6 взрывов бомб, есть пострадавшие

В Бангкоке прогремели 6 взрывов бомб, есть пострадавшие


фото: REUTERS
В столице Таиланда Бангкок утром прозвучало 6 взрывов от бомб, не менее 4 пострадавших

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что в столице Таиланда состоялось заседание по безопасности АСЕАН и топ-дипломатов США, Китая и других стран.

Первые два взрыва произошли утром в час пик в районе центрального Бангкока. Третий взрыв прогремел вскоре в правительственном комплексе на севере города.

Среди пострадавших - трое женщин-дворников, которые убирали улицу, когда взорвалась бомба. Одну из них госпитализировали.

Четвертый человек пострадал от бомбы, которая взорвалась возле 77-этажного здания King Power Mahanakhon, одного из самых высоких в городе.

Полковник полиции Камторн Уйчаруен сообщил, что в целом взорвалось шесть бомб.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрывы.

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