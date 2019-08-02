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Espreso.tvМирВ Афганистане талибы напали на блокпост, погибли более 10 полицейских

В Афганистане талибы напали на блокпост, погибли более 10 полицейских

В Афганистане в провинции Дайкунди в результате нападения боевиков группировки Талибан на блокпост погибли по меньшей мере десять полицейских

Об этом сообщает РБК-Украина .

По словам губернатора провинции Анвара Рахмата, 15 полицейских получили ранения в результате нападения в районе Пато. Также он сообщил, что число убитых боевиков пока не установлено.

Группировка Талибан взяла на себя ответственность за атаки.

Нападение произошло на фоне встречи, которая планируется между представителями группировки и специальным представителем Соединенных Штатов Америки в Афганистане Залмаем Халилзад для очередного этапа мирных переговоров, которые должны положить конец 18-летней войне.

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