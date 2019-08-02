Укрзализныце заблокировали все тендеры на покупку дизтоплива, - Кравцов
Об этом сообщил в Facebook глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"На сегодня Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы.
Сразу скажу: это не пойдем. И манипуляции и угрозы на нас не действуют", - написал он.
По его словам, "в такой экстраординарной и критической ситуации" УЗ идет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедурой.
"2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ качестве наблюдателей.
И для понимания ситуации: 2 перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами. Последнюю - в 23:53", - добавил Кравцов.
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