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Espreso.tvОбществоУкрзализныце заблокировали все тендеры на покупку дизтоплива, - Кравцов

Укрзализныце заблокировали все тендеры на покупку дизтоплива, - Кравцов


фото: vcrti
Тендеры на покупку дизельного топлива, которые объявила "Укрзализныця", заблокировали жалобами отдельных игроков рынка

Об этом сообщил в Facebook глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"На сегодня Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы.

Сразу скажу: это не пойдем. И манипуляции и угрозы на нас не действуют", - написал он.

По его словам, "в такой экстраординарной и критической ситуации" УЗ идет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедурой.

"2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ качестве наблюдателей.

И для понимания ситуации: 2 перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами. Последнюю - в 23:53", - добавил Кравцов.

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