Суд удовлетворил иск Портнова о защите чести и возместит 7 млн
Об этом сообщила адвокат и сестра Андрея Портнова Елена Исаевская, передает Слидсто.инфо.
Во время судебного заседания 2 августа Портнов требовал возместить почти 7 млг гривен, Министерства юстиции и Госказначейства за причиненный ущерб его репутации. На заседании председательствовал судья Сергей Вовк.
Его адвокат во время заседания заявила, что правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма прокуратуры с марта 2014 года, в котором написали неправду о причастности Портнова к нарушениям закона.
"Как говорится в исковом заявлении, тогдашние заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде в переписке с канадским правительством называли его "подозреваемым", из-за чего он якобы попал в санкционный список этой страны. Хотя, по словам Портнова, в то время он не был подозреваемым ни в одном производстве ", - рассказывают журналисты.
В то же время Исаевская сказала, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.
Стоит отметить, что представители Министерства юстиции, Государственной казначейской службы, Генпрокуратуры и МИД назвали исковые требования безосновательными и просили отказать в иске.
Заметим, что в своем Telegram-канале Портнов отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
Кроме того, Генпрокуратура и Минюст в июне дважды заявляли об отводе судьи Сергея Вовка, который принял решение в пользу Портнова, мотивируя это возможной предвзятостью и наличием против судьи уголовного производства, однако оба заявления были отклонены.
- Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года. Его допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.
- Портнов назвал обыски у экс-советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова своим приветствием.
- 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
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- Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуру на допрос 29 июля.
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