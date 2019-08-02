Суд удовлетворил иск Портнова о защите чести и возместит 7 млн

2 августа, 2019, 20:29

2 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Андрея Портнова о защите чести и достоинства и выплатит из государственного бюджета 7 млн гривен в его пользу

Об этом сообщила адвокат и сестра Андрея Портнова Елена Исаевская, передает Слидсто.инфо.

Во время судебного заседания 2 августа Портнов требовал возместить почти 7 млг гривен, Министерства юстиции и Госказначейства за причиненный ущерб его репутации. На заседании председательствовал судья Сергей Вовк.

Его адвокат во время заседания заявила, что правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма прокуратуры с марта 2014 года, в котором написали неправду о причастности Портнова к нарушениям закона.

"Как говорится в исковом заявлении, тогдашние заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде в переписке с канадским правительством называли его "подозреваемым", из-за чего он якобы попал в санкционный список этой страны. Хотя, по словам Портнова, в то время он не был подозреваемым ни в одном производстве ", - рассказывают журналисты.

В то же время Исаевская сказала, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.

Стоит отметить, что представители Министерства юстиции, Государственной казначейской службы, Генпрокуратуры и МИД назвали исковые требования безосновательными и просили отказать в иске.

Заметим, что в своем Telegram-канале Портнов отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Кроме того, Генпрокуратура и Минюст в июне дважды заявляли об отводе судьи Сергея Вовка, который принял решение в пользу Портнова, мотивируя это возможной предвзятостью и наличием против судьи уголовного производства, однако оба заявления были отклонены.