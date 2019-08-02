Суд обязал ГБР открыть производство в отношении Парубия из-за возможного вмешательства в выборы

2 августа, 2019, 19:58

Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований возбудить дело из-за возможного вмешательства спикера Верховной Рады Андрея Парубия в избирательный процесс

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на материалы суда.

В суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя ГБР, который не внес информацию о возможном преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

Истец 5 июля подал заявление в ГБР о возможном преступлении со стороны Парубия, однако ведомство производство по этому факту не открыло. Заявитель считает, что спикер Совета совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса.

Эту жалобу суд рассмотрел 22 июля и обязал ГБР открыть соответствующее производство.