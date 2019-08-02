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Espreso.tvОбществоShell выполнит санкции США против "Северного потока-2" в случае принятия

Shell выполнит санкции США против "Северного потока-2" в случае принятия

Голландско-британская компания Shell, которая является одним из акционеров проекта газопровода "Северный поток-2", будет выполнять санкции США против проекта в случае принятия, но "обязана продолжать выполнение договора о партнерстве"

Об этом сообщает Politico.

"Единственный мандат, который я имею - это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров", - сказал ван Берден.

"И если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда я не имею выбора, и я буду полностью выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязательство выполнять закон", - заявил генеральный директор компании Бен ван Берден.

Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.

Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".

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