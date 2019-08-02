Сейчас Трампу позвоню относительно этого черта: Кличко ответил на троллинг Богдана собственным мемом
Виталий Кличко прокомментировал инцидент мемом theБабелю.
В ответ на вопрос корреспондента Кличко отправил мем о себе и экс-мере Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
В основе мема - фото Кличко с Джулиани в США, где они недавно встречались. Джулиани якобы говорит: "Сейчас Трампу позвоню относительно этого черта ..."
Похожую фразу раньше сказал президент Владимир Зеленский , когда выгнал из рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Тогда Зеленский сказал: "Сейчас [и. о. главы Службы безопасности Ивану] Баканову позвоню относительно этого черта".
Никаких других комментариев Кличко не предоставил.
Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан разместил в своем Facebook мем о Виталии Кличко.
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