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Espreso.tvОбществоС утра оккупанты дважды обстреляли украинские позиции

С утра оккупанты дважды обстреляли украинские позиции

С начала текущих суток 2 августа на линии боевого соприкосновения зафиксированы 2 провокационных обстрела украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск

Об этом говорится в сводке Минобороны Украины.

В 7:25 от оккупированного села Васильевка противник открыл огонь из гранатометов по защитникам Новоселовки Второй.

С 8:20 вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе села Нижнетеплое. Оккупанты вели огонь по направлению села Обозное.

Потерь в результате вражеских вооруженных провокаций от начала суток среди наших героев нет.

Защитники Украины неуклонно соблюдают "режим тишины".

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