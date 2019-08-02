С утра оккупанты дважды обстреляли украинские позиции
2 августа, 2019, 13:30
С начала текущих суток 2 августа на линии боевого соприкосновения зафиксированы 2 провокационных обстрела украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск
Об этом говорится в сводке Минобороны Украины.
В 7:25 от оккупированного села Васильевка противник открыл огонь из гранатометов по защитникам Новоселовки Второй.
С 8:20 вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе села Нижнетеплое. Оккупанты вели огонь по направлению села Обозное.
Потерь в результате вражеских вооруженных провокаций от начала суток среди наших героев нет.
Защитники Украины неуклонно соблюдают "режим тишины".
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