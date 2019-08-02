С утра оккупанты дважды обстреляли украинские позиции

2 августа, 2019, 13:30

С начала текущих суток 2 августа на линии боевого соприкосновения зафиксированы 2 провокационных обстрела украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск

Об этом говорится в сводке Минобороны Украины.

В 7:25 от оккупированного села Васильевка противник открыл огонь из гранатометов по защитникам Новоселовки Второй.

С 8:20 вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе села Нижнетеплое. Оккупанты вели огонь по направлению села Обозное.

Потерь в результате вражеских вооруженных провокаций от начала суток среди наших героев нет.

Защитники Украины неуклонно соблюдают "режим тишины".