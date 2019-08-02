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Espreso.tvОбществоС сегодняшнего дня Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между РФ и США больше не действует

С сегодняшнего дня Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между РФ и США больше не действует

В пятницу, 2 августа, истек срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Россией и США

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Договор подписали в 1987 году президент США Рональд Рейган и лидер СССР Михаил Горбачев. Согласно документу, США и СССР, правопреемницей которого объявила себя РФ, было запрещено вооружаться, производить и ставить на боевое дежурство ракеты дальностью действия от 500 км до 5,5 тыс. км.

В 2014 году США обвинили РФ в нарушении Договора. По данным американцев, Россия производила крылатую ракету 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают условия договора.

4 декабря 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США прекратят выполнения Договора, если РФ в течение 60 дней не начнет его придерживаться.

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