С сегодняшнего дня Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между РФ и США больше не действует
2 августа, 2019, 08:48
В пятницу, 2 августа, истек срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Россией и США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Договор подписали в 1987 году президент США Рональд Рейган и лидер СССР Михаил Горбачев. Согласно документу, США и СССР, правопреемницей которого объявила себя РФ, было запрещено вооружаться, производить и ставить на боевое дежурство ракеты дальностью действия от 500 км до 5,5 тыс. км.
В 2014 году США обвинили РФ в нарушении Договора. По данным американцев, Россия производила крылатую ракету 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают условия договора.
4 декабря 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США прекратят выполнения Договора, если РФ в течение 60 дней не начнет его придерживаться.
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