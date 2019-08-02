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Espreso.tvОбщество"Ввели в заблуждение президента и господина Богдана": Кличко прокомментировал звонок ему по поводу трамваев

"Ввели в заблуждение президента и господина Богдана": Кличко прокомментировал звонок ему по поводу трамваев

Глава КГГА Виталий Кличко прокомментировал телефонный звонок президента Владимира Зеленского и главы ОПГ Андрея Богдана по поводу долгов перед предприятием за закупки трамваев

Об этом Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

"В тот момент, когда они представили новый трамвай, который мы вместе осматривали, я сказал, что город покупает. Мы сделали предоплату в 10 миллионов, остальные должны выплатить после корректировки бюджета. И еще заказали 10 таких трамваев. Поэтому я считаю, что ввели в заблуждение и президента, и господина Богдана", - пояснил глава КГГА.

Он рассказал, что "об оскорблении речь не идет".

Мэр Киева добавил, что глава "Татра-Юг" знает, что в связи со старой конструкцией моделей трамваев Киев такой транспорт не покупал долгое время, ведь современные требования - это 100% низкий пол, комфортные условия для перевозки пассажиров.

Напомним, работники предприятия "Южный машиностроительный завод" жаловались главе государства на то, что производитель не получил 30 млн грн за поставленные Киеву трамваи.

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