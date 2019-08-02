//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВойна с РФ"Перемирие" на Донбассе: россияне совершили 5 обстрелов

"Перемирие" на Донбассе: россияне совершили 5 обстрелов

В течение суток российские оккупанты на Донбассе пять раз нарушили запрет на использование любого оружия

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции были обстреляны 4 раза.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать