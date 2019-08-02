"Перемирие" на Донбассе: россияне совершили 5 обстрелов
2 августа, 2019, 19:28
В течение суток российские оккупанты на Донбассе пять раз нарушили запрет на использование любого оружия
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции были обстреляны 4 раза.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
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