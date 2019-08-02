"Какабека" возвращается: синоптик спрогнозировала ливни с градом

2 августа, 2019, 12:16

В выходные, 3 и 4 августа, в Одесской области и Прикарпатье начнутся дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram-канале.

Циклон постепенно, в течение ночи на 4 августа и в течение воскресного дня будет перемещаться с запада на восток.

Поэтому днем 3 августа, ночью и днем 4 августа на юге Украины, в центральных областях, в Прикарпатье и на Востоке - дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, при грозах шквалы.



На севере Украины и Западе в субботу - воскресенье ожидаются небольшие дожди периодически с прояснениями.

Температура воздуха на выходных остается невысокой в большинстве областей Украины, +20 +24 градуса.

На Юге в субботу еще будет жарко, + 25 + 30, а в воскресенье, 4 августа, на юге и востоке, градусы существенно упадут, похолодает.

В Киеве в субботу и воскресенье небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит + 20 + 22 градуса.

"Важный нюанс! В воскресенье в Украине ожидается сильный северо-западный ветер Осторожно!", - предупредила госпожа Диденко.