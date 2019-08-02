"175 млн грн есть?": Зеленский требовал от нардепа деньги для ремонта дорог

2 августа, 2019, 15:03

Рабочий визит президента транслировал "112 Украина".

Во время совещания с местными властями Зеленский рассказал, что узнал от граждан, что в ряде городов нет дорог с 90-х годов.

"Не только Космач. Мне сказали, что в 5 городах нет совсем дороги и не было", - сказал президент.

Он попросил экс-главу Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука рассказать, где нет дорог, какие дороги за последние годы отремонтировали, и сколько нужно средств на строительство дорог в этих 5 городах.

О дорогах ответил глава села Космач, указав, что на путь к его селу нужно 175 млн грн.

"175 млн вам нужно, и все будет нормально? Я вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы тут родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 млн гривен есть?", - обратился Зеленский к Иванчуку.

Андрей Иванчук - нардеп 8 созыва, избранный от "Народного фронта", и депутат Верховной Рады 9 созыва, избранный как самовыдвиженец.

На обращение президента Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.

"При чем тут бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 млн можете помочь? Просто такой мужской вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил: "У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги. Но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 млн, помочь?".

На это Иванчук начал рассказывать о проблемах в 88-м округе, где он избирался.

"175 млн - это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 млн. Поможете! Одно - я вас только прошу - если вы меня обманете (а вы не можете!) - я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того города - они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. пожалуйста. Спасибо. Вопрос решен ", - подытожил президент.