Qatar Airways будет выполнять рейсы из Львова, Харькова и Днепра

2 августа, 2019, 15:38

На сайте Qatar Airways появились билеты из Львова, Харькова и Днепра на перелеты, которые будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами

Об этом сообщают avianews.

Такая опция позволяет пассажирам из городов, куда не оказывает прямые рейсы катарский авиаперевозчик, купить единый билет с гарантией стыковки на электронном бланке Qatar Airways, поясняет издание.

Перелет из Украины в один из хабов Европы выполняет авиакомпания-партнер, далее - Qatar Airways. Партнерскими перевозчиками выступают, в частности, Austrian Airlines и LOT.

При этом для пассажиров действует багажная норма Qatar Airways, которая составляет 30 кг в эконом-классе и 40 кг в бизнес-классе.