Qatar Airways будет выполнять рейсы из Львова, Харькова и Днепра
Об этом сообщают avianews.
Такая опция позволяет пассажирам из городов, куда не оказывает прямые рейсы катарский авиаперевозчик, купить единый билет с гарантией стыковки на электронном бланке Qatar Airways, поясняет издание.
Перелет из Украины в один из хабов Европы выполняет авиакомпания-партнер, далее - Qatar Airways. Партнерскими перевозчиками выступают, в частности, Austrian Airlines и LOT.
При этом для пассажиров действует багажная норма Qatar Airways, которая составляет 30 кг в эконом-классе и 40 кг в бизнес-классе.
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Напомним, авиакомпания Qatar Airways, с 28 августа 2017 года начала осуществлять прямые рейсы из Киева в Катар.
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А с середины декабря 2017 года с Киева в столицу Катара, города Дохи, два раза в день летают ежедневные авиарейсы .