//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоQatar Airways будет выполнять рейсы из Львова, Харькова и Днепра

Qatar Airways будет выполнять рейсы из Львова, Харькова и Днепра


фото: lookoutpro
На сайте Qatar Airways появились билеты из Львова, Харькова и Днепра на перелеты, которые будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами

Об этом сообщают avianews.

Такая опция позволяет пассажирам из городов, куда не оказывает прямые рейсы катарский авиаперевозчик, купить единый билет с гарантией стыковки на электронном бланке Qatar Airways, поясняет издание.

Перелет из Украины в один из хабов Европы выполняет авиакомпания-партнер, далее - Qatar Airways. Партнерскими перевозчиками выступают, в частности, Austrian Airlines и LOT.

При этом для пассажиров действует багажная норма Qatar Airways, которая составляет 30 кг в эконом-классе и 40 кг в бизнес-классе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать