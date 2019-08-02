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Espreso.tvОбществоПутин упростил получение вида на жительство в РФ для украинцев

Путин упростил получение вида на жительство в РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательство, упрощающий получение вида на жительство в России для украинцев

Соответствующий документ появился на сайте правовой информации России 2 августа.

Согласно закону, перечень лиц, которые могут получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты в соответствии с федеральным законом должен содержать также: граждан Украины или лиц без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины; граждан государств, которые входили в бывший СССР, и получили образование в государственных высших учебных заведениях, образовательных или научных организациях на территории России.

Кроме того, документ предусматривает, что люди, рожденные на территории бывшего СССР, среди других категорий имеют право на получение вида на жительство, не получив предварительно разрешения на временное проживание.

Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

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