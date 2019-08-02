Поставщик бронежилетов для Минобороны: они прошли множество экспертиз

2 августа, 2019, 18:07

Предприятие "НПП" Темп-3000 ", которое поставляет свою продукцию для ВСУ, отмечает, что бронежилеты высокого качества, и называет обвинения в свой адрес "кампанией по дискредитации"

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель и учредитель ООО "НПП" Темп-3000 "Юрий Евтушенко, передает " Укринформ ".

"Бронежилеты" Темп-3000 "для Министерства обороны изготавливаются нашей компанией с 2002 года ... То, что сейчас проходит с компанией, начало этой полномасштабной дискредитации, она началась в 2014 году. Сейчас у нас уже пять лет как идут судебные дела . За эти пять лет в компании было 150 судов обычных и четыре в Верховных судах ", - заявил Евтушенко.

Он отметил, что в 2014 году начались первые уголовные производства, подобные тем, что происходят в 2019 году. Дела касались претензий к бронезащите жилетов, поэтому с 2014 по 2016 год "проходило множество баллистических экспертиз, чтобы подтвердить качество изделий".

"Прошло пять лет и все началось сначала. В 2019 году ГБР арестовала 11 тыс. жилетов, которые были поставлены на склады Министерства обороны ... Я узнал, что ГБР взяло со складов Министерства обороны, которые приспособлены для хранения, перевезли их в склады необорудованные, и сейчас бронежилеты находятся в подтопленном виде. Если они там месяц лежат, то они будут непригодны к использованию", - заявил руководитель компании.

Он также сообщил, что на сегодня ГБР больше не проводила обысков на предприятии, кроме состоявшихся в июне в этом году. Кроме того, представители "Темп-3000" не приглашались на допрос и не привлекались следователями ГБР для участия в проверке качества бронежилетов.

Спикер ГБР Анжелика Иванова отметила, что сейчас проводятся следственные действия, поэтому допросы еще не начались.

"Действительно сейчас проводятся следственные действия, все это время 11 тыс. бронежилетов, которые были изъяты, ставились на учет, каждый из них осматривался, на каждый из них составлялся соответствующий акт осмотра. Сейчас они направляются на экспертизу", - сообщила пресс-секретарь и добавила, что все допросы будут проведены после того, как ГБР получит выводы экспертиз.

Относительно видео, которое обнародовала ГБР в подтверждение того, что бронежилеты являются некачественными, пресс-секретарь отметила: "Это не экспертиза, это не исследование. Сейчас все бронежилеты будут направлены на экспертизу и тогда уже, когда будут экспертные заключения, они будут приобщены к уголовному производству, и мы сможем утверждать окончательно. это следственные действия, которые были проведены на базе Государственного научно-исследовательского института МВД Украины, лабораторного отдела. Поэтому мы не подменяем понятия, что это была экспертиза, мы показали те следственные действия, которые были сделаны ".

Отвечая на вопрос журналистов, учредитель ООО "НПП" Темп-3000 "Юрий Евтушенко не смог ответить на вопрос, кому выгодна дискредитация компании" Темп-3000 ".