Полиция объявила подозрения членам УИК на Закарпатье из-за незаконной выдачи почти 100 бюллетеней

2 августа, 2019, 18:17

По согласованию прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении пяти членам УИК одномандатного избирательного округа № 69

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на странице в Facebook.

По согласованию прокуратуры Закарпатской области следователями СУ ГУНП в Закарпатской области и детективами полиции Закарпатья сообщено о подозрении пяти членам участковой избирательной комиссии в с. Сухая, Иршавского района, которые незаконно выдали бюллетени для голосования за лиц, которые фактически на время проведения голосования, находились за границей.

"В рамках досудебного расследования уже установлено, что подозреваемые, будучи членами участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 69 по выборам народных депутатов Украины, действуя по предварительному сговору между собой, выдали бюллетени для голосования лицам, которые не имели права на их получение", - отметил Лысенко.

В общем, таким образом было выдано более 90 бюллетеней лицам, которые не имели право на их получение, на имена лиц, которые в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины находились за границей.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.158-1 УК Украины, то есть предоставление избирательных бюллетеней лицам, не имеющим право на их получение, совершенное членом избирательной комиссии, по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование, которое осуществляют следователи и детективы отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Закарпатской области.

Прокуратура области обеспечивает процессуальное руководство за ходом следствия.