//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты не прекращают обстрелы: ранен боец ООС

Оккупанты не прекращают обстрелы: ранен боец ООС

В четверг, 1 августа, российские террористы на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил в Павлополе из крупнокалиберного пулемета, около Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета, неподалеку Водяного - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции в Попасной из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, у Крымского - из крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

С начала суток 2 августа по состоянию на 7:00 обстрелов не зафиксировано.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать