Оккупанты не прекращают обстрелы: ранен боец ООС

2 августа, 2019, 07:28

В четверг, 1 августа, российские террористы на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил в Павлополе из крупнокалиберного пулемета, около Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета, неподалеку Водяного - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции в Попасной из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, у Крымского - из крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

С начала суток 2 августа по состоянию на 7:00 обстрелов не зафиксировано.