Оккупанты не прекращают обстрелы: ранен боец ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил в Павлополе из крупнокалиберного пулемета, около Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета, неподалеку Водяного - со станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции в Попасной из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, у Крымского - из крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
С начала суток 2 августа по состоянию на 7:00 обстрелов не зафиксировано.
Читайте также
-
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0