//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНаступил август и пришел прохладный воздух с севера, - Диденко

Наступил август и пришел прохладный воздух с севера, - Диденко

2 августа синоптик Наталья Диденко призвала не верить предрассудкам, что после Дня святого Ильи нельзя больше плавать

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе сегодня ожидается дождливая влажная погода. Температура воздуха – +20...+25 градусов.

На севере Украины также дожди, температура – +19...+24.

На востоке ожидаются локальные дожди +23...+26.

В центральной части будет преобладать сухая погода, температура +23...+26.

На юге дождь вероятен только в Одесской области, температура – +25...+29.

В Киеве кратковременные дожди, температура – +22.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать