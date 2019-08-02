Наступил август и пришел прохладный воздух с севера, - Диденко
2 августа, 2019, 07:00
2 августа синоптик Наталья Диденко призвала не верить предрассудкам, что после Дня святого Ильи нельзя больше плавать
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе сегодня ожидается дождливая влажная погода. Температура воздуха – +20...+25 градусов.
На севере Украины также дожди, температура – +19...+24.
На востоке ожидаются локальные дожди +23...+26.
В центральной части будет преобладать сухая погода, температура +23...+26.
На юге дождь вероятен только в Одесской области, температура – +25...+29.
В Киеве кратковременные дожди, температура – +22.
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