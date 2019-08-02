Нацсовет внепланово проверит 5 региональных каналов, вещающих с логотипом "112 Украина"

2 августа, 2019, 17:16

Нацсовет решил назначить внеплановые проверки компаниям "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112 Украина"

Об этом сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Решения приняты на основании мониторинга от 19 июля.

Во время мониторинга этих вещателей было зафиксировано признаки нарушения отраслевого законодательства, которые являются одинаковыми для всех этих лицензиатов, поскольку они транслируют одинаковое программное наполнение. Компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания.

Если в лицензии предусмотрено 2 ч 30 мин в сутки информационно-аналитических и публицистических передач, а также показ культурных, научно-просветительских (по 15 мин / сут), развлекательных и музыкальных (3 ч 30 мин / сут), детских (30 мин / сутки) передач и фильмопоказ, то на самом деле телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи объемом 22 час 50 мин 17 сек / сут. Соответственно изменен формат вещания с развлекательно-информационного из фильмопоказ на информационный.

Также изменен логотипы лицензиатов.

Разрешительные документы на вещание определяют такие логотипы для этих региональных компаний: "ООО" Новый формат ТВ "Эмблема" 112 Украина "," ООО "Ариадна ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО" Партнер ТВ "эмблема" 112 Украина "," ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ". Все телеканалы используют только часть логотипа - "112 Украина".

Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении лицензиатами части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28, частей первой и третьей статьи 46 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". По результатам внеплановых проверок Национальный совет примет решение, отреагировав на подтвержденные нарушения.