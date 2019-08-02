Нацсовет проверит 5 региональных каналов, вещающих с логотипом "112 Украина"

2 августа, 2019, 08:03

Национальный совет назначил внеплановые проверки компаниям "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе с логотипом "112 Украина"

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Во время мониторинга этих каналов зафиксировали одинаковые нарушения, ведь каналы транслируют одинаковые программы.

Компании не выполнили условий лицензии в части программной концепции вещания. Отмечается, что эти телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи объемом 22 ч 50 мин 17 сек/сутки, хотя лицензии предусмотрены еще развлекательно-музыкальные, детские и культурно-просветительские.

"Соотсветственно изменили формат вещания с развлекательно-информационного с фильмопоказом на информационный", - заявили в Нацсовете.

Также каналы поменяли логотипы. Разрешительные документы на вещание определяют такие логотипы для этих региональных компаний: "ООО "Новый формат ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "Ариадна ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "Партнер ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ". Зато все телеканалы используют только часть логотипа - "112 Украина".