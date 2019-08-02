На Николаевщине произошла утечка химически опасного вещества

2 августа, 2019, 15:38

На станции Колосовка, что в Веселиновском районе, с запорной арматуры цистерны вместимостью 60 тонн происходит незначительная утечка химически опасного вещества (возможно, бензола)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

2 августа в 8:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что на станции Колосовка, что в Веселиновском районе, с запорной арматуры цистерны вместимостью 60 тонн происходит незначительная утечка химически опасного вещества (возможно, бензола) .

Сейчас цистерна отведена за пределы населенного пункта на резервные пути, задержек поездов нет. Ожидается прибытие аварийной бригады представителя владельца.

Для обеспечения пожарной безопасности привлечено пожарно-спасательное отделение 11 Государственной пожарно-спасательной части, и передвижная химико-радиологическая лаборатория аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Причины происшествия пока неизвестны.