На Киевщине пара напала на полицейских, вооружившись газовыми баллончиками
2 августа, 2019, 17:46
2 августа в Макаровском районе полицейские приехали успокоить бывших супругов, но пара напала на правоохранителей и повредила служебный автомобиль полиции палкой
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Полицейские прибыли на вызов о семейном насилии в село Красная Слобода.
"Их "приветливо" встретили хозяева указанного дома - забрызгали глаза слезоточивым газом и палкой побили служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что конфликт произошел между пенсионеркой и ее дочерью. Однако, когда приехали полицейские, 41-летняя женщина в нетрезвом состоянии начала оскорблять нецензурной лексикой именно работников полиции.
"Поддержать" свою бывшую возлюбленную решил муж и они из двух баллончиков устроили для полицейских "газовую" атаку ", - добавили в полиции.
Затем 38-летний мужчина выбежал на улицу, схватил деревянную палку и повредил служебный автомобиль правоохранителей.
Несмотря на химический ожог глаз, полицейские задержали женщину и ее бывшего мужа.
По результатам экспертизы, оказалось, что содержание алкоголя в крови 41-летней злоумышленницы составил 1,3 промилле.
Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.
По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.
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