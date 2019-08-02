На Киевщине пара напала на полицейских, вооружившись газовыми баллончиками

2 августа, 2019, 17:46

2 августа в Макаровском районе полицейские приехали успокоить бывших супругов, но пара напала на правоохранителей и повредила служебный автомобиль полиции палкой

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полицейские прибыли на вызов о семейном насилии в село Красная Слобода.

"Их "приветливо" встретили хозяева указанного дома - забрызгали глаза слезоточивым газом и палкой побили служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что конфликт произошел между пенсионеркой и ее дочерью. Однако, когда приехали полицейские, 41-летняя женщина в нетрезвом состоянии начала оскорблять нецензурной лексикой именно работников полиции.

"Поддержать" свою бывшую возлюбленную решил муж и они из двух баллончиков устроили для полицейских "газовую" атаку ", - добавили в полиции.

Затем 38-летний мужчина выбежал на улицу, схватил деревянную палку и повредил служебный автомобиль правоохранителей.

Несмотря на химический ожог глаз, полицейские задержали женщину и ее бывшего мужа.

По результатам экспертизы, оказалось, что содержание алкоголя в крови 41-летней злоумышленницы составил 1,3 промилле.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.