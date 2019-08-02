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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине пылает 5 га леса

На Херсонщине пылает 5 га леса

На Херсонщине пожарные ликвидируют лесной пожар вблизи села Новая Збурьевка на площади около 5 га

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"2 августа в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Новая Збурьевка Голопристанского района в Новозбурьевском лесничестве возникло возгорание в лесном массиве на площади около 5 га ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, для борьбы с пожаром привлечены 57 человек и 19 единиц техники.

"Сейчас к тушению привлечены 57 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 27 человек личного состава и шесть единиц техники", - сообщает пресс-служба.

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