На Херсонщине пылает 5 га леса

2 августа, 2019, 17:10

На Херсонщине пожарные ликвидируют лесной пожар вблизи села Новая Збурьевка на площади около 5 га

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"2 августа в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Новая Збурьевка Голопристанского района в Новозбурьевском лесничестве возникло возгорание в лесном массиве на площади около 5 га ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, для борьбы с пожаром привлечены 57 человек и 19 единиц техники.

"Сейчас к тушению привлечены 57 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 27 человек личного состава и шесть единиц техники", - сообщает пресс-служба.