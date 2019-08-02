На Буковине среди кукурузы полиция обнаружила 9 тыс. кустов конопли

2 августа, 2019, 22:30

В Новоселицком районе Черновицкой области полицейские обнаружили почти 9,3 тысячи кустов конопли, которую выращивали среди кукурузного поля

Об этом сообщила полиция Буковины.

Коноплю обнаружили посреди поля в селе Костичаны. Правоохранители получили информацию о кустах и проверили ее с помощью "приборов аэроразведка".

"Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга ", - говорится в сообщении.

В общем полицейские изъяли почти 9,3 тысячи кустов конопли.

По данному факту правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса.