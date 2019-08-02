На Буковине среди кукурузы полиция обнаружила 9 тыс. кустов конопли
2 августа, 2019, 22:30
В Новоселицком районе Черновицкой области полицейские обнаружили почти 9,3 тысячи кустов конопли, которую выращивали среди кукурузного поля
Об этом сообщила полиция Буковины.
Коноплю обнаружили посреди поля в селе Костичаны. Правоохранители получили информацию о кустах и проверили ее с помощью "приборов аэроразведка".
"Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга ", - говорится в сообщении.
В общем полицейские изъяли почти 9,3 тысячи кустов конопли.
По данному факту правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса.
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