Kozak System выпустили клип, посвященный школьнику, который погиб во время теракта в Харькове
2 августа, 2019, 16:36
Украинская рок-группа Kozak System выпустила клип "Спи, маленький казачок" в память о 15-летнем харьковском школьнике Данииле Дидике, погибшем во время теракта возле Дворца спорта
Об этом сообщается на официальном YouTube-канале группы.
Ролик вышел в рамках проекту "Так работает память" и посвященный всем, кто отдал жизнь за независимость Украины, написано в сопроводительном тексте.
Произведения для проекту уже записали группы "Kozak System", "Братья Гадюкины" и "Широкий лан", на финальной стадии - песни групп "Скрябин", "TaRuta" и заслуженной артистки Марины Одольской.
К инициативе планируют присоединиться группы "ТНМК", "Антитела" и Валерий Харчишин.
- Напомним, 22 февраля 2015 года в Харькове при взрыве во время скорбной ходы активистов у Дворца спорта, посвященной памяти героев Небесной сотни, погибли четыре человека и были ранены 11 человек.
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