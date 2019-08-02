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Espreso.tvОбществоKozak System выпустили клип, посвященный школьнику, который погиб во время теракта в Харькове

Kozak System выпустили клип, посвященный школьнику, который погиб во время теракта в Харькове


фото: 24tv
Украинская рок-группа Kozak System выпустила клип "Спи, маленький казачок" в память о 15-летнем харьковском школьнике Данииле Дидике, погибшем во время теракта возле Дворца спорта

Об этом сообщается на официальном YouTube-канале группы.

Ролик вышел в рамках проекту "Так работает память" и посвященный всем, кто отдал жизнь за независимость Украины, написано в сопроводительном тексте.

Произведения для проекту уже записали группы "Kozak System", "Братья Гадюкины" и "Широкий лан", на финальной стадии - песни групп "Скрябин", "TaRuta" и заслуженной артистки Марины Одольской.

К инициативе планируют присоединиться группы "ТНМК", "Антитела" и Валерий Харчишин.

  • Напомним, 22 февраля 2015 года в Харькове при взрыве во время скорбной ходы активистов у Дворца спорта, посвященной памяти героев Небесной сотни, погибли четыре человека и были ранены 11 человек.
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