Kozak System выпустили клип, посвященный школьнику, который погиб во время теракта в Харькове

2 августа, 2019, 16:36

Украинская рок-группа Kozak System выпустила клип "Спи, маленький казачок" в память о 15-летнем харьковском школьнике Данииле Дидике, погибшем во время теракта возле Дворца спорта

Об этом сообщается на официальном YouTube-канале группы.

Ролик вышел в рамках проекту "Так работает память" и посвященный всем, кто отдал жизнь за независимость Украины, написано в сопроводительном тексте.

Произведения для проекту уже записали группы "Kozak System", "Братья Гадюкины" и "Широкий лан", на финальной стадии - песни групп "Скрябин", "TaRuta" и заслуженной артистки Марины Одольской.

К инициативе планируют присоединиться группы "ТНМК", "Антитела" и Валерий Харчишин.