Гривна выросла больше всего относительно доллара среди всех валют мира

2 августа, 2019, 18:41

Украинская валюта за полгода заняла первое место среди валют мира за ростом курса относительно доллара

Такие данные приводит Reuters, передает Общественное.

Так, курс гривны с начала года вырос на 9,1% против американского доллара. Второе место по этому показателю занимает российский рубль (вырос на 8,3%), далее - египетский фунт (на 8%) и тайский бат (на 4,9%).

Больше всего просели валюты Аргентины (на 15%), шведская крона (на 8,3%) и южнокорейский вон (на 6,9%).

Среди валют мира, которые наиболее росли, преобладают валюты развивающихся стран, в то время как валюты развитых стран преимущественно девальвировали.

Рост курса гривни наблюдается на фоне наращивания инвестиций иностранных инвесторов в государственные долговые облигации Украины. Так, за июль иностранные инвесторы вложили в украинское государственный долг 1,27 миллиарда долларов, а с начала года - 3,22 миллиарда долларов.

С ростом объемов покупки государственных облигаций иностранцами часто связывают значительные риски для стабильности курса гривны. Так, покупая государственные облигации, инвесторы способствуют укреплению гривны, однако когда срок действия этих облигаций завершается, то иностранные инвесторы забирают номинал облигаций и проценты по ним, обменивая эти средства на иностранную валюту. Это несет угрозу стабильности гривны и приводит к росту курса валют.