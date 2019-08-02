ГПУ задержала двух чиновников на взятке $1,5 млн за беспрепятственную приватизацию госпредприятия

2 августа, 2019, 11:46

Гендиректора Института охраны почв Украины задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия "Головинский карьер" на выезде из Киева

Об этом сообщает Нацполиция.

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой задействованы высокопоставленные лица государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер". На основании собранных материалов следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Так, было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждения. Зато чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. $1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и $200 тыс. - директору "Головинский карьер".

По определенную сумму руководитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, окажет содействие в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" - в беспрепятственной его приватизации.

1 августа работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Национальной полиции Украины по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины задержали генерального директора государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" в служебном кабинете, когда он получил пакет с деньгами - $1,3 млн взятки.

Кроме того, на выезде из Киева был задержан и директор госпредприятия. У него изъято $100 тыс., которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщении ему о подозрении.