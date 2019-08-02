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Espreso.tvОбществоГлаве Окружного админсуда Киева вручили подозрение

Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение


фото: oask.gov.ua
2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях

Об этом сообщили в ГПУ, передает "Украинская правда".

Кроме Вовка, в Генпрокуратуру по повестке пришли судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов. Их вызвали на 2 июля для вручения подозрений и допроса.

Согласно обнародованным повестками, подозрения касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, принятия заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

 

 

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