Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение
2 августа, 2019, 15:11
2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях
Об этом сообщили в ГПУ, передает "Украинская правда".
Кроме Вовка, в Генпрокуратуру по повестке пришли судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов. Их вызвали на 2 июля для вручения подозрений и допроса.
Согласно обнародованным повестками, подозрения касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, принятия заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
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