2 августа, 2019, 08:02

Под фото столичного мэра, которого Богдан не хочет видеть главой КГГА, на русском языке написано: "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?"

Пользователей соцсети возмутило такое сообщение. В комментариях они написали, что такой "юмор" является уровнем "недоразвитого подростка", напомнили Богдану о спортивных достижениях Кличко, которыми он прославил Украину в мире, а также спросили главу ОПГ, собирается ли он уходить в отставку.