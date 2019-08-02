Глава ОПУ Богдан надругался над Кличко нецензурным сообщением на русском языке
2 августа, 2019, 08:02
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выложил в Facebook нецензурное сообщение с фотографией мэра Киева Виталия Кличко
Под фото столичного мэра, которого Богдан не хочет видеть главой КГГА, на русском языке написано: "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?"
Пользователей соцсети возмутило такое сообщение. В комментариях они написали, что такой "юмор" является уровнем "недоразвитого подростка", напомнили Богдану о спортивных достижениях Кличко, которыми он прославил Украину в мире, а также спросили главу ОПГ, собирается ли он уходить в отставку.
- Напомним, ранее СМИ сообщили, что Андрей Богдан подал в отставку, однако заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка не подтвердил эту информацию.
- Причиной возможной отставки Богдана СМИ назвали отказ Дональда Трампа встречаться с Зеленским, пока юрист олигарха Игооря Коломойского является главой ОПГ.
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