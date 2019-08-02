Глава МИД Польши заявил, что Германия компенсировала нанесенные во время Второй мировой войны убытки

2 августа, 2019, 12:00

Яцек Чапутович подчеркнул, что Польше пришлось собственными усилиями и своим трудом восстанавливать уничтоженную столицу, ведь виновник не компенсировал ущерб

Об этом глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил во время совместной с немецким коллегой Гайко Маасом встречи с польской и немецкой молодежью в музее Варшавского восстания по случаю 75-й годовщины его начала, сообщает "Укринформ".

"Ущерб, нанесенный Польше и полякам, виновник не компенсировал. Поляки самостоятельно, собственными усилиями и своим трудом восстановили уничтоженную столицу. Этот факт является четкой иллюстрацией более широкой проблемы, которая не дает нам, полякам, признать дело репараций закрытым", - подчеркнул Чапутович.

31 июля Маас заявил в Варшаве, что Германия считает тему репараций для Польши с юридической точки зори закрытой.

В Сейме Польши действует депутатская группа по оценке потерь Польши в годы Второй мировой войны. Руководитель этой группы заявлял, что Польша имеет право требовать компенсацию от Германии в размере $850 млрд за уничтоженное имущество и людей, убитых во время Второй мировой войны.

Зато в Германии отмечают, что этот вопрос был урегулирован в 1953 году.