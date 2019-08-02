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Espreso.tvОбществоЕвросоюз выделил 750 тысяч евро на образовательные и научные проекты в Украине

Евросоюз выделил 750 тысяч евро на образовательные и научные проекты в Украине


фото: reuters
Европейский Союз выделит украинским вузам финансирование в размере 750 тыс. евро на реализацию 22 образовательно-научных проектов в рамках программы Эразмус+

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Проекты начнут реализовывать уже с сентября 2019 года. В частности, они предусматривают начало 15 модулей в вузах по вопросам экономического развития, управления, региональной политики, европейских ценностей социальных и экономических вопросов мигрантов и переселенцев.

Также на средства ЕС создадут 3 кафедры, центр совершенства, а также проекты по кибербезопасности и поддержке ассоциации.

Проекты будут реализовывать 12 вузов и 3 общественные организации.

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