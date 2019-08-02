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Espreso.tvОбществоЕще на 5 лет: Пышного снова назначили главой "Ощадбанка"

Еще на 5 лет: Пышного снова назначили главой "Ощадбанка"

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия главы правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет

Об этом сообщает пресс-служба "Ощадбанка".

Наблюдательный совет принял решение провести оценку правления банка с привлечением международной компании по подбору персонала "Педерсен и партнерст" согласно международной практике, и на данный момент проходит следующий этап оценки с участием членов правления и ключевых руководителей банка.

Также в банке обратили внимание, что в соответствии с действующим законодательством проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом банка не предусмотрено.

 

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