Еще на 5 лет: Пышного снова назначили главой "Ощадбанка"
2 августа, 2019, 17:45
Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия главы правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет
Об этом сообщает пресс-служба "Ощадбанка".
Наблюдательный совет принял решение провести оценку правления банка с привлечением международной компании по подбору персонала "Педерсен и партнерст" согласно международной практике, и на данный момент проходит следующий этап оценки с участием членов правления и ключевых руководителей банка.
Также в банке обратили внимание, что в соответствии с действующим законодательством проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом банка не предусмотрено.
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