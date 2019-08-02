Экологическая сторона большого бизнеса

2 августа, 2019, 09:30

Вести успешный бизнес, который не вредит окружающей среде. Такой принцип работы выбрали в компаниях "Перемога Нова" и Мироновская птицефабрика, которые входят в группу МХП и занимаются птицеводством на Черкасщине

Вести успешный бизнес, который не вредит окружающей среде! Такой принцип работы выбрали в компаниях «Перемога Нова» и «Мироновская птицефабрика», которые входят в Группу МХП и занимаются птицеводством на Черкасщине. Руководство говорит - от репутационных рисков из-за загрязнения окружающей среды потеряют гораздо больше, чем сэкономят на очистном оборудовании и утилизации отходов. Некоторые жители говорят, что птицефабрики загрязняют подземные воды и приводят к уменьшению воды в селах, где есть их производство. Однако специалисты проводят регулярные лабораторные исследования, чтобы местные жители вдоволь могли потреблять чистую и вкусную воду.



Директор ГП «Перемога Нова» Виктор Гринюк подчеркнул: "Есть документация, где указано направление перемещения подземных вод, и они никоим образом не идут в сторону населенных пунктов".



По словам директора, в Будищенском сельсовете, где расположены 8 производственных участков, живут его дети и внуки. Они ежедневно пьют ту же воду, что и другие крестьяне. Поэтому он не может допустить, чтобы она не отвечала стандартам качества. Местные жители тоже подтверждают: вода мягкая, прозрачная, чистая и без каких-либо запахов.



Однако у некоторых крестьян есть проблемы с водой, но это никак не связано с деятельностью птицефабрики. Наоборот, предприятие заботится об экологии, например, помогает Будищу с расчисткой дренажных каналов.



На другом предприятии агрохолдинга МХП - «Мироновской птицефабрике», что в Каневском районе, большое внимание уделяют очистке использованной в процессе производства воде. Этот происходит в несколько этапов. Перед сбросом очищенных стоков в реки их качество обязательно проверяют в штатной сертифицированной лаборатории. Поэтому в водоем сливается чистая вода, которая отвечает всем предельно допустимым показателям.