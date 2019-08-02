Данилюк: Украине важно сохранить транзит российского газа
Об этом в эфире одного из украинских радиостанций заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНИАН .
Он рассказал, что Украине важно сохранить транзит российского газа и в следующем году, поскольку это не только ежегодные поступления в размере 3 млрд долларов за транзит газа, но также это важно для функционирования газотранспортной системы и важно как геополитический вопрос.
"Поэтому транзит важно сохранить, и для этого нужно провести переговоры с поставщиком - Российской Федерацией. Эти переговоры состоятся, скорее всего, после формирования нового правительства и назначения министра энергетики, который будет отвечать за эти переговоры", - сказал Данилюк.
Также Данилюк добавил, что переговоры по транзиту газа ведутся между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", а также между правительствами обеих стран. Участие третьих сил, в частности, политических, не предусмотрено, сказал Данилюк, отвечая на вопрос, могут ли быть в данных переговорах посредники, в частности, глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд.
- По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа из-за пени превысил $ 2,8 млрд.
- В июле суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.
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