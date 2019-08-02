Данилюк: Украине важно сохранить транзит российского газа

2 августа, 2019, 21:02

В Совете национальной безопасности и обороны считают, что Украине важно сохранить транзит российского газа и в следующем году

Об этом в эфире одного из украинских радиостанций заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНИАН .

Он рассказал, что Украине важно сохранить транзит российского газа и в следующем году, поскольку это не только ежегодные поступления в размере 3 млрд долларов за транзит газа, но также это важно для функционирования газотранспортной системы и важно как геополитический вопрос.

"Поэтому транзит важно сохранить, и для этого нужно провести переговоры с поставщиком - Российской Федерацией. Эти переговоры состоятся, скорее всего, после формирования нового правительства и назначения министра энергетики, который будет отвечать за эти переговоры", - сказал Данилюк.

Также Данилюк добавил, что переговоры по транзиту газа ведутся между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", а также между правительствами обеих стран. Участие третьих сил, в частности, политических, не предусмотрено, сказал Данилюк, отвечая на вопрос, могут ли быть в данных переговорах посредники, в частности, глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.