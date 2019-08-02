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Espreso.tvОбществоБолее 5 млн просмотров за несколько часов: Ариана Гранде представила новый клип

Более 5 млн просмотров за несколько часов: Ариана Гранде представила новый клип

Новое видео Арианы Гранде на композицию "Boyfriend" на данный момент имеет 5,5 млн просмотров

Премьера состоялась на YouTube-канале певицы.

Популярная американская певица Ариана Гранде презентовала свой новый клип на песню "Boyfriend", записанный совместно с группой Social House.

Действия видео разворачиваются во время вечеринки в шикарном особняке.

Ариана Гранде играет роль ревнивой девушки, ввязывается в драку и пытается всячески расправиться со своими оппонентками. Также главная героиня заигрывает с другими ребятами, пытаясь привлечь внимание своего бойфренда.

 

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