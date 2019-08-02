Более 5 млн просмотров за несколько часов: Ариана Гранде представила новый клип
2 августа, 2019, 15:57
Новое видео Арианы Гранде на композицию "Boyfriend" на данный момент имеет 5,5 млн просмотров
Премьера состоялась на YouTube-канале певицы.
Популярная американская певица Ариана Гранде презентовала свой новый клип на песню "Boyfriend", записанный совместно с группой Social House.
Действия видео разворачиваются во время вечеринки в шикарном особняке.
Ариана Гранде играет роль ревнивой девушки, ввязывается в драку и пытается всячески расправиться со своими оппонентками. Также главная героиня заигрывает с другими ребятами, пытаясь привлечь внимание своего бойфренда.
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