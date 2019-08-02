Без разрешения мужчин: Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать самостоятельно
Об этом сообщает BBC.
Согласно новому правилу, женщины, достигшие 21 года, могут подать заявление на получение загранпаспорта без разрешения опекуна-мужчины, наделяет их равным с мужчинами правовым статусом.
До сих пор саудовским женщинам приходилось спрашивать разрешение у опекуна-мужчины, отца или другого родственника-мужчины для получения паспорта или поездки за границу.
Королевские указы также предоставляют женщинам право регистрировать рождение ребенка, брак или развод. Также для женщин расширены возможности трудоустройства, без какой-либо дискриминации по признаку пола, инвалидности или возраста.
Правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Салман ослабил ограничения для женщин, чтобы сделать страну более открытой для мира.
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