Без разрешения мужчин: Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать самостоятельно

2 августа, 2019, 11:19

Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов, отныне позволяет женщинам, достигшим 21-летнего возраста, получать заграничный паспорт без разрешения опекуна-мужчины

Об этом сообщает BBC.

Согласно новому правилу, женщины, достигшие 21 года, могут подать заявление на получение загранпаспорта без разрешения опекуна-мужчины, наделяет их равным с мужчинами правовым статусом.

До сих пор саудовским женщинам приходилось спрашивать разрешение у опекуна-мужчины, отца или другого родственника-мужчины для получения паспорта или поездки за границу.

Королевские указы также предоставляют женщинам право регистрировать рождение ребенка, брак или развод. Также для женщин расширены возможности трудоустройства, без какой-либо дискриминации по признаку пола, инвалидности или возраста.

Правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Салман ослабил ограничения для женщин, чтобы сделать страну более открытой для мира.