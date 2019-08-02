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Espreso.tvОбществоБез разрешения мужчин: Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать самостоятельно

Без разрешения мужчин: Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать самостоятельно


фото: REUTERS
Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов, отныне позволяет женщинам, достигшим 21-летнего возраста, получать заграничный паспорт без разрешения опекуна-мужчины

Об этом сообщает BBC.

Согласно новому правилу, женщины, достигшие 21 года, могут подать заявление на получение загранпаспорта без разрешения опекуна-мужчины, наделяет их равным с мужчинами правовым статусом.

До сих пор саудовским женщинам приходилось спрашивать разрешение у опекуна-мужчины, отца или другого родственника-мужчины для получения паспорта или поездки за границу.

Королевские указы также предоставляют женщинам право регистрировать рождение ребенка, брак или развод. Также для женщин расширены возможности трудоустройства, без какой-либо дискриминации по признаку пола, инвалидности или возраста.

Правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Салман ослабил ограничения для женщин, чтобы сделать страну более открытой для мира.

 

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