Аврора вместо Android: на смартфонах Huawei могут заменить ОС на русский

2 августа, 2019, 11:22

Уже к концу этого года на смартфонах китайской комании Huawei может появиться российская операционная система Аврора

Об этом сообщил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Михаил Мамонов, передает Liga.tech.

"У меня нет сомнений в том, что пилот может быть запущен до конца года и на каких-то устройствах Huawei в каком формате появится российская операционная система", - заявил Мамонов.

Также он утверждает, что решение о сотрудничестве между российскими разработчиками и китайской корпорацией было принято на уровне глав государств.

По информации российских СМИ, в настоящее время компания - разработчик Авроры и китайский производитель ведут переговоры и готовятся к подписанию соглашения о неразглашении. Затем будет определен список гаджетов, на которые возможна установка ОС.

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