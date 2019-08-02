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Espreso.tvОбществоАврора вместо Android: на смартфонах Huawei могут заменить ОС на русский

Аврора вместо Android: на смартфонах Huawei могут заменить ОС на русский


фото: freesoft
Уже к концу этого года на смартфонах китайской комании Huawei может появиться российская операционная система Аврора

Об этом сообщил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Михаил Мамонов, передает Liga.tech.

"У меня нет сомнений в том, что пилот может быть запущен до конца года и на каких-то устройствах Huawei в каком формате появится российская операционная система", - заявил Мамонов.

Также он утверждает, что решение о сотрудничестве между российскими разработчиками и китайской корпорацией было принято на уровне глав государств.

По информации российских СМИ, в настоящее время компания - разработчик Авроры и китайский производитель ведут переговоры и готовятся к подписанию соглашения о неразглашении. Затем будет определен список гаджетов, на которые возможна установка ОС.

Читайте также: Шпионаж или конкуренция? Почему мир запрещает Huawei и за что арестовали финдиректора компании

  • Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.

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