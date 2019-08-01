Зеленский и премьер Индии договорились об обмене визитами

1 августа, 2019, 18:37

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский поздравил Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на пост премьер-министра Индии.

Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширение военно-технического сотрудничества.