Зеленский и премьер Индии договорились об обмене визитами
1 августа, 2019, 18:37
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Зеленский поздравил Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на пост премьер-министра Индии.
Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширение военно-технического сотрудничества.
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