Зеленский уволил главу СБУ Запорожской области
1 августа, 2019, 17:20
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Александра Хилько
Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.
"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", - говорится в указе президента №572/2019.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-