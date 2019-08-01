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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил главу СБУ Запорожской области

Зеленский уволил главу СБУ Запорожской области


фото: zp-fakty
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Александра Хилько

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", - говорится в указе президента №572/2019.

 

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