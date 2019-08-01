Зеленский стал самой популярной персоной в российской прессе после Путина

1 августа, 2019, 17:38

Президента Украины Владимира Зеленского вспомнили в российской прессе 155 тысяч раз, и он занял второе место в рейтинге по количеству упоминаний

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Президент Украины Владимир Зеленский вышел на второе место в рейтинге политических персон по количеству упоминаний в российской прессе, составленном "Системой комплексного анализа новостей" агентства "Интерфакс". В июле российская пресса политической и финансово-экономической направленности вспомнила украинского лидера 155 тысяч 878 раз.

По этому показателю Зеленского опередил только президент России Владимир Путин (296 957).

Третье место в этом рейтинге занял американский президент Дональд Трамп, а пятый президент Украины Петр Порошенко стал пятым в списке упоминаний в российских средствах информации. Президент-беглец Виктор Янукович находится на восьмом месте.