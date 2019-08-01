Зеленский стал самой популярной персоной в российской прессе после Путина
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Президент Украины Владимир Зеленский вышел на второе место в рейтинге политических персон по количеству упоминаний в российской прессе, составленном "Системой комплексного анализа новостей" агентства "Интерфакс". В июле российская пресса политической и финансово-экономической направленности вспомнила украинского лидера 155 тысяч 878 раз.
По этому показателю Зеленского опередил только президент России Владимир Путин (296 957).
Третье место в этом рейтинге занял американский президент Дональд Трамп, а пятый президент Украины Петр Порошенко стал пятым в списке упоминаний в российских средствах информации. Президент-беглец Виктор Янукович находится на восьмом месте.
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