Зеленский назначил главой ГУД зятя продюсера "Лиги смеха" Борзова
Об этом сообщает сайт президента.
"Назначить Борзова Сергея Сергеевича Руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на 5 лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в тексте указе.
Сергей Борзов с 2006 по 2011 год был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".
С 2011 по 2012 год - директор команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение" Александр Масляков и Компания ".
Жена Сергея - Ирина - дочь Наума Барула, который является генеральным директором "Драйв Продакшн", генеральным продюсером телепроекта "Страна В" и одним из продюсеров "Лиги смеха".
В то же время Ирина Борзова - мажоритарница-победительница по 14 одномандатному избирательному округу от "Слуги народа".
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