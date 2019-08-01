Зеленский назначил главой ГУД зятя продюсера "Лиги смеха" Борзова

1 августа, 2019, 14:46

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича Руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на 5 лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в тексте указе.

Сергей Борзов с 2006 по 2011 год был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".

С 2011 по 2012 год - директор команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение" Александр Масляков и Компания ".

Жена Сергея - Ирина - дочь Наума Барула, который является генеральным директором "Драйв Продакшн", генеральным продюсером телепроекта "Страна В" и одним из продюсеров "Лиги смеха".

В то же время Ирина Борзова - мажоритарница-победительница по 14 одномандатному избирательному округу от "Слуги народа".