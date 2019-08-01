Заробитчане добавили 0,5% к росту экономики Польши
Такова оценка экономистов банка Citi Handlowy, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider Polska.
Больше всего польская экономика смогла получить благодаря работникам из-за рубежа в 2017 году - почти 1% роста.
По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП.
"Конечно, не так, чтобы общее предложение рабочей силы выросло лишь благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП в год дает приток рабочих из Украины", - говорят аналитики.
В то же время кадровики прогнозируют рост нехватки рабочей силы и призывают облегчить правила трудоустройства украинцев.
Экономисты Citi более оптимистичны. По их мнению, поток иммиграции уже начал ослабевать. Учитывая это, а также большее открытие Германии в новых мигрантов, в последующие годы можно ожидать уменьшение количества иностранных работников в Польше, прогнозируют они.
Однако, по их словам, риск внезапного оттока иммигрантов оценивается как низкий. "Мы ожидаем сокращения количества работников, которые не являются из страны-члена ЕС, примерно на 5-10% в 2020 году", - подсчитывают эксперты.
Читайте также: Выключите свет в Борисполе. Как Украина страдает без рабочих рук
-
Напомним, в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособных ресурсов в 2019 году Украина заняла первое место. На втором оказалась Болгария, а на третьем - Румыния
-
В Государственном департаменте США предупредили, что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего Украины.
-
Темп роста объемов переводов украинских трудовых мигрантов в 2019 году замедлился, что дает основания говорить о замедлении темпов трудовой миграции , посчитали в Нацбанке.
-
Согласно данным Министерства социальной политики Украины, количество украинцев, которые находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом составляет 3,2 млн человек . Это 18% всего экономически активного населения страны.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-